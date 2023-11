Salario minimo | Barzotti M5s | ' cose mai viste | maggioranza ritiri obbrobrio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, 28 nov (Adnkronos) - "Questo emendamento che avete presentato comenon solo non risolve il problema del lavoro povero in Italia, ma, circostanza altrettanto grave, calpesta il ruolo del Parlamento trasformando una pdl delle opposizioni in una delega al Governo. Una cosa mai vista". Lo ha affermato la capogruppo del M5S in commissione Lavoro Valentina, durante la discussione in XI commissione della pdl per l'introduzione dellegale. "Addirittura, come riportato da alcuni organi di stampa, anche secondo alcuni colleghi dellacosì si ammazzano i contratti collettivi, proprio ciò che da mesi imputate alle minoranze mentendo sapendo di mentire. Per il bene del Paese, fate un passo indietro e ritirate questo”, ha aggiunto.