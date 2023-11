Salah svela la sua dipendenza da un gioco particolare | “lo faccio ogni giorno” 

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 28 novembre 2023) Di recente, diversi calciatori hanno ammesso la propriadald’azzardo. Lo scandalo ha riguardato da vicino il calcio italiano con protagonisti del calibro di Fagioli e Tonali condannati a una lunga inibizione, ma con diversi altri nomi di spicco legati, seppur non alle scommesse sportive, a uno scandalo che ha macchiato il pallone tricolore. Si è discusso molto delle passioni ‘poco salutari’ che i calciatori mantengono fuori dal rettangolo di, ma dalla Premier League, fortunatamente, arriva una storia di ‘’ decisamente positiva. LadiRecentemente anche Mohamedha parlato di una suadal, ma in questo caso non si tratta did’azzardo. ...