Sala | «Sindaco di Rozzano? Nessun contatto | ma Inter più indietro»

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 novembre 2023)di Milano, ha parlato a margine della cerimonia di posa della prima pietra dell’arena Santa Giulia. Le sue parole in merito ae San Donato, le due sedi poste dae Milan per i propri nuovi stadi. COLLABORAZIONE ? Ildi Milano, Beppe, si è espresso sui progetti di Milan e: «Ho visto ildi San Donato, sono determinati ad andare avanti ma devono risolvere alcune questioni: in primis il traffico e poi il tema dei vigili. Ilmi ha detto ‘ce li presterai tu’ ma non per cattiveria non lo posso fare. Rinfrancato dall’atteggiamento nostro collaborativo.per l’? Al momento non l’ho sentito, mi sembrano più. I due ...