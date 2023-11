“Sai che io e te a letto…” Grande Fratello | Perla lo ha detto a Mirko | “Non possiamo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 novembre 2023) Alc’è stato un momento di confronto traBrunetti eVatiero. Quest’ultima si è comunque lasciata andare ad una confessione molto importante e ha spiegato per quale motivo non dovrebbe dormire assieme a letto. Si sono certamente riavvicinati e questo ha fatto impazzire di gioia i telespettatori che sperano in un ricongiungimento definitivo. Ma per loro saranno settimane non facili le prossime. Infatti, prima di dirvi cosa haall’ex di, dobbiamo dirvi una novità su Greta Rossetti, che ha deciso di mollare in diretta l’ex concorrente di Temptation Island. Lei ha successivamente accettato la proposta di Alfonso e ha rivelato che diventerà una nuova gieffina da sabato 2 ...