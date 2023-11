Russia | resta in carcere il reporter del Wall Street Journal accusato di spionaggio

(Di martedì 28 novembre 2023) Rimane infino a gennaio 2024 ildel, Evan Gershkovich. Lo ha stabilito stamani un tribunale locale russo, che ha deciso di prolungare la sua detenzione per la terza volta dallo scorso marzo – quando è stato arto con l’accusa di. Evan Gershkovich: dagli esordi all’arresto inLaureato L'articolo proviene da Il Difforme.

Un’altra giornalista statunitense è stata arrestata in Russia

Ue - Ucraina: Parlamento europeo, dai leader politici "incrollabile sostegno" a Kiev e futuro ingresso nell'Ue

L'Ueimpegnata a sostenere l'Ucraina nel superare la guerra di aggressione della". (Photo European Parliament) La Conferenza dei presidenti "dà il benvenuto al presidente della Verkhovna ...

Russia, resta in carcere il giornalista statunitense accusato di “spionaggio” RaiNews

Russia, resta in carcere il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich: “Attacco oltraggioso alla libertà di stampa” Il Riformista

Ucraina: Kuleba non andrà a riunione Osce per presenza delegazione russa

Kiev, 28 nov. (Adnkronos) – La delegazione ucraina non parteciperà alla prossima riunione dei ministri degli Esteri dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce) a causa dell ...

Guerra Ucraina, Putin: "Occidente vuole smembrare e saccheggiare la Russia". LIVE

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Stoltenberg: “Kiev continua a infliggere sconfitte a Mosca'. LIVE ...