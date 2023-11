Rubano vino | vestiti Nike | schiuma per capelli e due giubbotti all’Oriocenter | in manette

(Di martedì 28 novembre 2023) Orio al Serio. Una bottiglia di Rosso di Montalcino, tre felpe e un paio di pantaloni della, tre paia di calzini e unaper. Questo è ciò che due ragazzi senza fissa dimora hanno rubato domenica 26 novembre all’Iper dell’Oriocenter. Hanno nascosto la refurtiva all’interno di alcuni sacchetti che avevano nel carrello, ma sono stati bloccati dal personale della sorveglianza che li aveva visti armeggiare con le placche antitaccheggio attraverso le telecamere interne del supermercato. Quando sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Seriate, si sono accorti che uno dei due, A.S., libico di 24 anni, aveva addosso un giubbotto di marca Calvin Klein: un capo dello stesso modello e taglia, del valore di 200 euro, era stato asportato lo scorso 23 novembre dal negozio Us Fashion del centro commerciale. Le commesse che ...

