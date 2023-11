Rosemary' s Baby in 4K UHD | la recensione | così il film di Polanski è ancora più inquietante

Leggi su movieplayer

(Di martedì 28 novembre 2023) Ladi's- Nastro rosso a New York in 4K UHD: l'edizione Plaion per il 55° anniversario deldiregala un video molto. Meno convincente l'audio italiano, buono quello inglese. Peccato per la totale mancanza di extra. In occasione del suo 55° anniversario,'sapproda nel mondo del 4K UHD. Grazie a un restauro firmato Paramount e a un'edizione distribuita da Plaion Pictures, l'diretto da Romannel lontano 1968, e basato sul romanzo di Ira Levin, non solo è proposto nel miglior formato video disponibile, ma vanta per la prima volta l'aspect ratio originale 1.85:1 rispetto al precedente 1.78:1 dell'edizione Blu-ray, ...