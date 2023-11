Rosa all’arbitro prima della sfida di Terza Categoria | il ringraziamento del fischietto in un bigliettino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Dovrebbe essere la normalità ma se siamo qui a parlarne evidentemente non lo è. Ha fatto il giro del web e degli organi di informazione illasciato dGiffoni per ringraziare i giocatoriTeggianese e la società per l’accoglienza ricevutacontro la Gregoriana e per il comportamento dei tesserati nel corsodel torneo di, chiusa in favoreformazione ospite. Unacon unin un periodo storico nel quale l’attenzione nei confrontiviolenza di genere è salita alla ribalta per i fatti tristemente noti. Un ...