Roma | tutti i nomi per rinforzare la difesa a gennaio

(Di martedì 28 novembre 2023) Lacerca dei rinforzi per laper la sessione di calciomercato disulla lista di Pinto Laaspetta il mercato diperla rosa, in particolare in. Sarà in quel reparto che, come riportato La Gazzetta dello Sport, Pinto sta cercando soluzioni vista l’assenza ormai prolungata di Smalling e solo Mancini, Llorente e Ndicka a disposizioni. Isono molti: Chalobah e Sarr del Chelsea, Dier del Tottenham, Solet del Salisburgo e Kiwior dell’Arsenal. La soluzione è quella prestito oneroso: per quanto difficile convincere i club, i giallorossi puntano sulla volontà di alcuni di questi calciatori.