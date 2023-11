Roma | torna il 3 dicembre la domenica gratuita dei musei | il programma completo

Giovanna, muore a 21 anni in un incidente mentre torna dal concorso per l'Arma dei Carabinieri

Un'altra tragedia della strada che questa volta si è portata via la giovanissima Giovanna Brancati, a soli 21 anni. La ragazza era andata aper sostenere l'esame per entrare nell'Arma dei Carabinieri. La 21 enne era in auto sull'autostrada A1 in compagnia del suo papà, che era alla guida. Sulla via del ritorno verso la Calabria, a ...

A Roma torna la “Notte dei Capitani” | Comitati | Associativa | CSI Centro Sportivo Italiano

Meteo a Roma: domani torna la pioggia e scatta l'allerta gialla RomaToday

Expo 2030: Meloni, con Roma portiamo la storia nel futuro

"Scegli Roma, portiamo la storia nel futuro!": lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, nel videomessaggio rivolto ai delegati del Bureau International des Expositions (Bie) riunite oggi a ...

“Io, noi e Gaber” è il film evento più visto del 2023: la pellicola torna in sala

È il “film evento” più visto dell’anno con oltre 65mila biglietti venduti e per questo torna in sala per due giornate ...