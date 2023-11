Roma Multiservizi | finita la vertenza | lavoratori internalizzati entro il 31 dicembre

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 novembre 2023), 28 novembre 2023 – Grida di gioia alla fine di una storia che sembrava in, ma ormai è ufficiale:il 312023 i 2.090della, insieme al servizio da loro svolto, verrannonella municipalizzata di primo livello Risorse per. L’Assemblea capitolina ha, infatti, approvato all’unanimità, con 39 voti favorevoli su 39 presenti, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, la delibera di Giunta che prevede la liquidazione dell’azienda e il passaggio ‘in house’ di tutti i dipendenti e del servizio scolastico integrato a Risorse per, chiamata ora ad approvare le modifiche statutarie tramite l’assemblea dei soci, che subentrerà nella gestione già dal ...