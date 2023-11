Roma | le rubano la borsa con i braccialetti della sua bimba morta L’appello | “Restituitemeli”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 novembre 2023) La signora Barbara, una donna di 56 anni, insegnante nel quartiere di Talenti a, vive un incubo da dieci giorni dopo che la sua Fiat Panda è stata oggetto di furto in via Arrigo Cajumi e idi sua figlia sono andati perduti. La vicenda, avvenuta lo scorso 17 novembre tra le 17.30 e le 18.30, ha sconvolto la donna, già provata dalla tragica perditafiglia Dalila venticinque anni fa, quando aveva solo 3 anni. Il furto deifiglia defunta aIl ladro agì velocemente, approfittando di un breve lasso di tempo in cui Barbara aveva parcheggiato la sua auto. Al suo ritorno, la donna trovò la vettura privasua giacca,e, cosa ancora più devastante, dei dueappartenuti alla ...