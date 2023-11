Roma esclusa da Expo 2030 | scoppia l’ironia sui social | ecco cosa sarebbe andato storto

(Di martedì 28 novembre 2023)è statada: la capitale italiana è stata sconfitta da Riad, capitale dell’Arabia Saudita, che ha conquistato i delegati del BIE riuniti a Issy-les-Moulinex. La sede della prossima esposizione universale, quindi, non sarà l’Italia com’era stato per Milano 2015, a causa di solo 17 voti raccolti, contro i 29 della città coreana di Busan e i 119 della capitale saudita. Oltre alla delusione, però, sul webanchedeini, ben consci dei problemi della Città Eterna, tanto meravigliosa quanto complessa.potuto andarein un? Scopriamolo insieme. LEGGI ANCHE:– Pantheon, lo strano “effetto camino”: ...

Roma è stata sconfitta nella gara per l'Expo 2030 con solo 17 voti. Riad ha vinto con 119 voti, Busan 29. I delegati del Bie hanno votato in 165 su 182. Festa saudita per la vittoria di Riad.