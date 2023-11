Alluvione - Gava : in Romagna vogliamo che si ricostruisca a breve

Spagna : Los obispos españoles llegan a una insólita cita con el Papa acorralados por el escándalo de la pederastia

El episcopado español también aterriza encon una cuestión sin resolver: el encubrimiento. En ... debería limitarse a unareunión para una oración quizá en su propia residencia de Santa ...

Meteo a Roma: domani torna la pioggia e scatta l'allerta gialla RomaToday

25 novembre, in piazza a Roma anche la Federazione donne ... NEV

Gazzetta - A breve la Juve e Vlahovic si incontreranno

Come riferisce Gazzetta, a breve l'agente di Vlahovic e la Juventus s’incontreranno per parlare di rinnovo: il legame è forte e il matrimonio è destinato ...

Roma, breve fuga di una capra dal Bioparco: l’animale avvistato per Villa Borghese

Insolito episodio al Bioparco di Roma: per il maltempo, capra scappa dallo zoo e viene vista in giro per Villa Borghese.