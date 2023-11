Rivalutazione pensioni 2024 | ecco cosa cambia | aumenti anticipati a dicembre 2023

Pensioni 2024 - aumenti lordi fino a 130 euro : tasso di rivalutazione? al 5 - 4 per cento. Simulazioni e tabelle

Pensioni - aumenti con la rivalutazione 2024 (ma non per tutti) : calcoli - esempi e simulazioni

Pensioni rivalutazione - taglio di 2mila euro (in due anni) : importi e calcoli per l'inflazione non recuperata