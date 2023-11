Rivalutazione pensioni 2024 | da gennaio +5 | 4% Gli aumenti

Leggi su leggioggi

(Di martedì 28 novembre 2023) Il DDL della Legge di bilancio, approdato in Parlamento per l’iter di approvazione, non manca di intervenire sul meccanismo di. Inoltre è stato firmato dal ministero il decreto che fissa la percentuale diprovvisoria per il, come nuovo un adeguamento all’inflazione. il provvedimento fissa l’indice al +5,4%. Cosa che farà crescere ancora di più gli importi pensione: le stime parlano di circa 130 euro l’anno. Già la Manovra per l’anno corrente, approvata con Legge 29 dicembre 2022 numero 197, ha introdotto, per il biennio 2023/, un sistema di applicazione della percentuale didiverso in base all’ammontare della pensione.In particolare, il riconoscimento integrale della ...