RISULTATI | SIW Tuesday Night System 28 11 2023

(Di martedì 28 novembre 2023) Idel Webshow della SIW (visibile sul Canale Youtube della SIW) andato in scena Martedì: Tag Team MatchDarkest Hour (Ivan Lacroix & Stryke Hellwig) battono L’Orda (Luca Bjorn & RUST) SIW WILD TitleElectra batte Liam Massett (c) e diventa Nuova Campionessa!!!

I RISULTATI della 121° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Youtube della SIW) andato in scena Martedì: Tag Team ... (zonawrestling)

I RISULTATI della 122° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Youtube della SIW) andato in scena Martedì: Capitan Fintus ... (zonawrestling)

I RISULTATI della 123° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Youtube della SIW) andato in scena Martedì: Stryke Hellwig ... (zonawrestling)

I RISULTATI della prima Parte del Live Show andato in scena lo scorso Sabato a Cascina (PI) (e disponibile sul Canale Youtube della ... (zonawrestling)

I RISULTATI della seconda Parte del Live Show (la prima la potete recuperare QUI) andato in scena lo scorso Sabato a Cascina (PI) (e ... (zonawrestling)

I RISULTATI della 126° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Youtube della SIW) andato in scena Martedì: Ivan Sanzio ... (zonawrestling)

completi di Legacy Lupo batte Rafael In un vero e proprio "first time ever" Lupo ha ... Electra batte Swan Nell'unico match femminile della serata l'exWild Champion ha sconfitto Swan. ...

RISULTATI: SIW “Ultimo Round 2023” Parte #2 23.11.2023 Zona Wrestling

SIW Ultimo Round 2023 - Risultati dell'evento The Shield Of Wrestling

Consegnato agli archivi l'evento di debutto della Support Italian Wrestling. Una magica notte di spettacolo pensata per offrire al pubblico il meglio della disciplina nostrana.

Montez Ford ha vinto la sua prima gara di bodybuilding

Montez Ford ha vinto la sua prima gara nel mondo del bodybuilding e nel post social ha voluto parlare anche del problema della dismorfia corporea.