Rischio idrogeologico | allerta meteo in Campania prorogata fino a domani

Leggi su 2anews

(Di martedì 28 novembre 2023) L’avviso diin, diramato dalla Protezione civile regionale, è stato prorogatoalla giornata di, anche in assenza di precipitazioni. E’ in vigore su tutto il territorio regionale l’indi colore giallo diramata ieri dalla Protezione Civile per piogge e temporali anche di forte intensità e vento forte