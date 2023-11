Riforme | De Siervo | ' è errore clamoroso muoversi in logica sindaco d' Italia' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "I disegni di legge costituzionale 830 e 935 si muovono nelladel, sull'esperienza degli enti locali e delle regioni. Ma questo è profondamente sbagliato e pericoloso perché non si possono paragonare gli enti locali o regionali, per quanto importanti, allo Stato. quindi necessariamente i meccanismi e le qualità delle candidature sono molto diversi". Così durante l'audizione in Commissione affari costituzionali i Senato Ugo Depresidente emerito della Corte costituzionale, che aggiunge: "Costruire una similitudine fra i sistemi elettorali di enti locali, regioni e nazionali è un, che non esiste in nessuna parte del mondo".