Riforme | Cartabia | ' no a premio maggioranza in Costituzione' **

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Fissare ildiinal 55 per cento credo che sia una previsione molto problematica" anche perché la Corte costituzionale si è pronunciata in base a "principi supremi" contenuti negli articoli 1, 48 e 67 della Carta che "anche il legislatore costituzionale deve tenere presenti. Mettere nellaun elemento così specifico e rigido credo sia fortemente problematico". Lo ha affermato l'ex presidente della Corte costituzionale Marta, nel corso dell'audizione in commissione Affari costituzionali del Senato sul disegno di legge di riforma costituzionale. La presidente emerita della Consulta ha quindi ricordato che "gli standard internazionali del Consiglio d'Europa e della Commissione di Venezia sconsigliano fortemente di mettere ...