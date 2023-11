Riforme | Boccia Pd | ' premierato sbagliato e pericoloso | difendiamo ruolo capo Stato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, 28 nov (Adnkronos) - “La tensione dentro la maggioranza che abbiamo visto oggi in Commissione Affari costituzionali è legata allo scambio tra Lega e FdI. La Lega ha portato a casa l'Autonomia e se FdI pensa di fare la riforma costituzionale con gli stessi metodi si sbaglia: non siamo disposti ad avallare scambi tra le forze di maggioranza". Lo ha detto a Rainews24 il senatore Francesco, presidente dei senatori Pd. "Stiamo parlando di due cose grandi: una smonta il bilancio dello, l'altra smonta la Costituzione. Sta emergendo che questa riforma delè sbagliata, costituzionalmente impropria, fatta male e pericolosa. La nostra rotta è la difesa deldel Presidente della Repubblica come garante dell'unità nazionale. Siamo disposti a cambiare la nostra Costituzione, non a smontarla", ha ...