Regione Lazio | investiti 2 | 2 miliardi

(Di martedì 28 novembre 2023) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente dellaFrancesco Rocca hanno firmato l’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo italiano e la. “È il quarto che firmiamo ed è quello finanziariamente più cospicuo: 1,2di euro, di cui 192 milioni già assegnati come anticipo nel 2021 -ha detto la premier Meloni -. E aggiungendo le varie quote di cofinanziamento, complessivamente oggi stiamo parlando di un finanziamento che si aggira attorno ai 2,2per il territorio del. Puntiamo soprattutto sul potenziamento delle reti di trasporto e le infrastrutture. Puntiamo sulla rete ferroviaria”, ha proseguito la presidente Meloni, chiarendo che “tutte le Province vengono coinvolte da questo accordo”. Per ...