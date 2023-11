Reggio Calabria | 3 bambine salvano la madre dalla furia del padre appendendo al balcone il cartello “help”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 28 novembre 2023) Pubblicato il 28 Novembre, 2023 Dopo la morte di Giulia Cecchettin, i cui funerali si terranno sabato prossimo, c’è stata un’ondata di rabbia e di sdegno verso la violenza sulle donne in tutta Italia da Nord a Sud, ma a quanto pare al momento poco o nulla è cambiato. Non si arrestano i femminicidi e le aggressioni di uomini a danno delle loro fidanzate e compagne e l’ultimo episodio si è verificato a, dove sono state 3di 12, 10 e 8 anni a salvare la mammacieca del marito. La richiesta di aiuto delleI fatti si sono svolti il 25 novembre, che paradossalmente per un diabolico scherzo del destino è anche la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La bimba di 8 anni ha chiamato l’1-1-3 dal telefono della ...