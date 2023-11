Reggina | clima incandescente I tifosi | “Avete rotto i cogl**ni | tornate a Catania”

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) In casail. Un’altra sconfitta nel campionato di Serie D, questa volta avvenuta per mano del Casalnuovo, ha fatto sbottare idella squadra amaranto che hanno dato vita ad una dura contestazione, che hanno dato vita ad un duro comunicato ripreso dal portale strettoweb.com. Questo il contenuto: “Se siete venuti qua a fare calcio sappiate che noi siamo la. Non possiamo venire qua a perdere col Casalnuovo, prima e ultima volta. Non sappiamo se domenica ci saremo, questo è da vedere. Voivene aperché ci siamo rotti i cog*****. Siamo stanchi, veniamo da anni di fallimenti e prese per il culo. Potete essere i più bravi, ma a noi interessa1914, la R col pallone e la nostra storia. Sono ...