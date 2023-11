“Regala la Biodiversità” | l’iniziativa sostenibile per salvare il clima e gli ecosistemi

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 28 novembre 2023) “la“. E’ questalanciata per questo natale da 3Bee, late tech company leader nella tutela e nella rigenerazione dellatramite la tecnologia. Innovando il concetto di dono natalizio non solo potrai farai un gesto di affetto verso i propri cari, ma potrai darai un contributo diretto a un importante progetto di studio e ricerca scientifica per ile gli. Le opzioni regalo sostenibili permetteranno a chi le sceglierà di partecipare alla creazione di Oasi dellain Italiala” Adotta oun’oasi è così solo una delle idee originali, sostenibili e digitali a portata di click ...