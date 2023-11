Recuperato il cadavere di una donna nel canale Villoresi di Garbagnate Milanese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) I Vigili del fuoco di Milano hannounnelnel comune di(Milano). A dare l’allarme, dopo averlo notato, è stato un passante, intorno alle 15, in via Fametta. Sul posto oltre ai sommozzatori dei vigili del fuoco di Torino anche il 118 e i Carabinieri. Ilsarebbe quello di unadi 34 anni dai tratti somatici orientali. Aveva gli abiti. Il corpo non era in un avanzato stato di decomposizione. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri. Al momento non si conoscono le presunte cause di morte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.