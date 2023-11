Real Madrid-Napoli | dove vedere la supersfida di Champions League

(Di martedì 28 novembre 2023) Tornano le notti die lo fanno in grande stile, mercoledì alle 21 c'è. I blancos sono già qualificati ma hanno bisogno di almeno un punto per prendersi il primo posto matematico, gli azzurri ringalluzziti dall'arrivo di Mazzarri e dalla vittoria con l'Atalanta...

Real Madrid-Napoli - Mazzarri in conferenza stampa oggi in tv : canale - orario e diretta streaming

Napoli, Simeone: 'Stiamo tornando quelli dello scorso anno. Al Bernabeu sarà speciale, sono un tifoso...'

Commenta per primo L'attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha rilasciato un'intervista a Marca parlando della sfida di mercoledì sera contro il. Di seguito le dichiarazioni: LA SQUADRA - 'Siamo una squadra con molta voglia, molta energia. Abbiamo appena battuto l'Atalanta e abbiamo già avuto somiglianze col Napoli della scorsa ...

Il Mattino – Real Madrid-Napoli, presenti 5.000 tifosi azzurri nel settore ospiti

Il Mattino ha fatto il punto sul numero di tifosi del Napoli che saranno presenti allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid per la sfida di Champions League ...

Il Mattino – Real Madrid-Napoli, De Laurentiis accompagnerà la squadra

Come riporta Il Mattino, oggi in casa Napoli scatta la missione Real Madrid. Allenamento in mattinata e partenza nel primo pomeriggio per la Spagna. Sullo ...