Real Madrid | Carvajal | ‘Kvara fortissimo Napoli | siamo pronti a tutto’ | Champions League

Leggi su justcalcio

(Di martedì 28 novembre 2023) 2023-11-28 14:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Domani in campoal Santiago Bernabeu. Il terzino dei Blancos, Dani, ha parlato in conferenza stampa al centro sportivoCiudad: RODRYGO – “Rodrygo è consapevole che se non segna per qualche partita riceve le critiche, funziona così il nostro mondo, però allo stesso tempo se trova i gol come a Cadice poi prende fiducia”. RISORSE – “Giovani come Nico Paz hanno goduto di qualche minuto a Cadice, abbiamo il miglior vivaio al mondo. Lunin è stato all’altezza in ogni occasione in cui ha giocato, aiuta tanto la squadra”. ANCELOTTI – “I risultati segnano un po’ il futuro degli allenatori, io firmerei subito il rinnovo, è difficile trovare allenatori che ...