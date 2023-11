(Di martedì 28 novembre 2023) Ilche domani sera al Santiago Bernabeu affronterà il, in un match che per gli azzurri di Walter Mazzarri è...

Real Madrid-Napoli - Simeone : “Partita speciale per me. Arriviamo carichi al Bernabeu”

'Messi ha smesso di seguire Garnacho': Rio Ferdinand svela il retroscena

... il giocatore del ha sempre preferito il portoghese tanto da emularlo nelle esultanze e nei gol, perché la rete nell'ultimo turno ha ricordato anche quella di Ronaldo in Champions con il...

Real Madrid-Napoli live: dove vederla e probabili formazioni ilmattino.it

Domani Real Madrid-Napoli. Allenamenti e conferenze, il programma delle due squadre TUTTO mercato WEB

Real Madrid, anche Modric salta il Napoli: problema muscolare

Il Real Madrid che domani sera al Santiago Bernabeu affronterà il Napoli, in un match che per gli azzurri di Walter Mazzarri è decisivo per il passaggio agli ottavi, non avrà a disposizione un'altra ...

Real Madrid, Ancelotti recupera due calciatori per il Napoli

Ultime sulle condizioni di Luka Modric in vista del Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parlando del croato scrive ...