Real Madrid | Ancelotti | “Vogliamo chiudere primi | ma con il Napoli sarà dura”

(Di martedì 28 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“giocare domani la miglior partita possibile pergià con la certezza di esseredel girone”. Così il tecnico delCarlosuona la carica alla vigilia della sfida di Champions League contro il, domani al Bernabeu. Il tecnico sa che ille proverà tutte per fare punti, dopo il cambio di panchina con Mazzarri che ha esordito bene con una vittoria sul campo dell’Atalanta. Dal tecnico dei Blancos arriva un riconoscimento per il collega: “Mazzarri – ha detto– non mi ha stupito, è un amico e un allenatore esperto che conosce bene il calcio italiano. E poi un cambio in panchina porta nei giocatori una motivazione supplementare. Lo dimostra la gara di ...

Real Madrid, Carvajal: "Il calendario ci richiede sempre un grosso sforzo, giochiamo troppe partite"

Dani Carvajal, terzino del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions contro il Napoli Dani Carvajal, terzino del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di ...

Dg Borussia Dortmund: 'Il nostro rivale non è il Real Madrid, ma Netflix' Calciomercato.com

Ancelotti "Col Napoli non cerco rivincite, felice per Mazzarri"

'Sono stato molto bene in azzurro, il Real il club più grande al mondo' MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Se fosse per me gli rinnoverei il contratto ...

Ancelotti: "Napoli, nessuna vendetta. Futuro al Real Un'altra domanda..."

Il tecnico delle merengues, alla vigilia della Champions League, glissa sulla permanenza a Madrid e torna sul suo passato sulla panchina azzurra ...