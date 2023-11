Raw 27 11 2023 Fallout from Survivor Series WarGames

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 28 novembre 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Bridgestone Arena di Nashville, Tennessee. Lo show inizia con Randy Orton che raggiunge il ring. Da il suo benvenuto ai fan poi dice che è stato via per troppo tempo, ma ciò gli ha fatto pensare ai successi ottenuti. Non aveva mai preso parte a unMatch, e non ha perso tempo nel dire sì a Cody Rhodes quando glielo ha proposto. Poi dice che non ha ancora finito la sua rivalsa con i The Bloodline, può perdonare, ma non dimenticare. La sua RKO sarà diretta verso ogni membro della stable. Rhea Ripley lo interrompe. Dice che è sorpresa nel vederlo tornare così bene come a, ma vederlo collaborare con una superstar che gli ha quasi fatto finire la carriera è stato strano, poi il suo ritorno è stato decisamente messo in ombra da CM Punk. ...