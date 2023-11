Raid notturni a Qualiano | Aicast scrive al sindaco per un incontro

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 28 novembre 2023). Dopo l’ultimo avvenuto nella notte tra il 26 e 27 novembre.chiede unalnotturno a. Ieri riportavamo dell’ultimo furto avvenuto nella notte aai danni di un bar in piazza. Davanti all’evidenza dettata dalla recrudescenza del fenomeno che ormai ha raggiunto per la città livelli insostenibili.ha deciso di chiedere uncon ilDe Leonardis per ricercare una soluzione al fenomeno. “Dinnanzi all’aumento dei furti e dei furti tentati che si verificano in città non possiamo restare in silenzio”. Così il responsabile diMarco Cacciapuoti ci ...