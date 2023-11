Quotidiani sportivi | le prime pagine | Milan in Champions | tanta Juventus

Milan all'attacco', 'Allegri lascerà la Juve' e 'Mou - Dybala, bandito e campione'

Gazzetta dello Sport: “Ancora guai dall’infermeria per il Palermo”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sugli inortunati in casa Palermo. Il problema di Soleri si è rivelato più serio di quanto sembrava in un primo momento. L’attaccante, che no ...

Liverpool, Nunez costa caro. Presenza contro il City da oltre 9 milioni di euro

La presenza di Darwin Nunez per la gara contro il Manchester City costa caro al Liverpool, che deve ora sborsare oltre 9 milioni di euro ...