Quella bomba gettata davanti a Pro Vita era pronta a esplodere

(Di martedì 28 novembre 2023) L'assalto alla sede di «Proe Famiglia». E un ordigno ritrovato all'interno dei locali, al di qua di una vetrina sfondata, in grado difare molto male. La coda della manifestazione di sabato promossa dalle femministe di «Non una di meno» vede ancora lo scontro sulla degenerazione, avvenuta con l'accanimento contro gli uffici dell'associazione antiabortista. «Questo è l'ordigno esplosivo rinvenuto dalla polizia nella nostra sede», dice Jacopo Coghe, portavoce di Pro, mostrando il congegno all'agenzia Dire. «L'oggetto, buttato dentro la sede tramite una vetrina sfondata dietro le grate della serranda, è stato analizzato dalla scientifica che ha certificato la presenza all'interno di polvere pirica che, se innescata, lo avrebbe fatto sicuramente». Intorno all'accaduto si è snodato il ...

