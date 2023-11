Quanti soldi hanno guadagnato gli azzurri vincendo la Coppa Davis | la cifra da dividere per 5

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) Domenica 26 novembre a Malaga è stata scritta una pagina di storia dello sport ed in particolare del tennis italiano, grazie alla vittoria della2023. Il successo in finale per 2-0 sull’Australia ha regalato al Bel Paese la seconda Insalatiera, 47 anni dopo il primo trionfo conquistato in trasferta a Santiago del Cile dai vari Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli. Erano altri tempi ed era sicuramente un’altra, ma non per questo va minimizzata l’impresa della squadra guidata da capitan Volandri in terra iberica. Jannik Sinner, trascinatore assoluto con 5 partite vinte su 5 (tra singolo e doppio) nelle Finals, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Simone Bolelliinterrotto un lungo digiuno chiudendo il cerchio in un certo senso e aprendo ...