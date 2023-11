Quando i Nirvana a Top Of The Pops fecero infuriare la BBC e Kurt Cobain cantò come Morrissey

Leggi su optimagazine

(Di martedì 28 novembre 2023) L’esibizione deia Top Of Theè passata alla storia per due motivi: il primo è legato all’emittente, dato che la BBC era ed è un’istituzione nel Regno Unito; il secondo è legato a quello strappo alla regola chesfruttò per prendersi gioco del mondo del piccolo schermo. Il 28 novembre 1991 ierano il nuovo fenomeno mondiale. Tutti amavano Nevermind e Smells Like Teen Spirit era il nuovo manifesto generazionale. Così, da giovanissimi, si ritrovarono con gli occhi dei media puntati addosso. Quel giorno Dave Grohl, Krist Novoselic earrivarono negli studi della BBC stremati dal successo e dai palchi. Due furono le regole: suonare in playback e cantare dal vivo. Quest’ultimo aspetto era un’eccezione, un desiderio della ...