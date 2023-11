“Putt | fro* | quella tr” Fuorionda choc dal big della Rai | spuntano gli audio | insulti irripetibili

(Di martedì 28 novembre 2023) Non solo Andrea Giambruno, che con i suoisi è giocato la relazione con la premier Giorgia Meloni e la conduzione del programma Diario del giorno su Rete 4, un altro personaggio è finito al centrobufera per lo stesso motivo. Unpesante, con frasi e offese omofobe e misogine pronunciate da un famoso personaggio Rai, sono state mandate in onda dalla trasmissione Le Iene nella puntata che andrà in onda martedì 28 novembre. “Cane Magalli, cane Magalli, levatelo! Signorina sorrida, finga di esistere. Che ca*** mastica questa pu***ana?! Mi è passata la tra dietro per caso ragazzi? Ma levalo sto fr***o di m! Levatelo, levate di lì il fr***o. Questo che grida, è il fr***o di me***a”, queste le parolepronunciate dal personaggio Rai e mandate in onda a Le Iene. “Se lo grattano…”. Giancarlo ...

Michele Guardì, i fuori onda choc del regista Rai: "Cane Magalli" e "Fro*io di mer*a" Libero Magazine

Michele Guardì, i fuori onda choc del regista Rai: "Cane Magalli" e "Fro*io di mer*a"

"Patriarcato, misoginia e omofobia in tv", si chiama così il servizio che Le Iene manderanno in onda stasera, e che riguarda lo storico autore della Tv pubblica ...

