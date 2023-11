Pulsee presenta il Futuro dell’Energia

Leggi su panorama

(Di martedì 28 novembre 2023) In un contesto di profondi cambiamenti nel settore energetico italiano,Luce e Gas, brand digitale di Axpo Italia, ha orchestrato un evento educativo fondamentale, affrontando la transizione imminente dalla fine del mercato tutelato alla completa liberalizzazione dell'energia domestica. L'evento ha riunito esperti del settore e ha sottolineato la necessità di comprensione e consapevolezza da parte degli italiani in merito a questo significativo cambiamento. L'occasione ha visto lazione di una Campagna di Comunicazione mirata, che non solo sarà lanciata questa settimana, ma si propone di affrontare le sfide e le incertezze che accompagnano la fine del mercato tutelato. La mostra "La forma delle parole," curata da Micol Forti e declinazione artistica del progetto Parola ai Giovani di Giovanni Caccamo, vede protagonista un inedito dialogo ...