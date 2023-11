Provinciali | un testa a testa tra Festa e il Pd

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono 45 in candidati per 12 seggi. Si vota dalle 8 di domenica 17 dicembre, alle 20 a Palazzo Caracciolo. La mattina dopo lo spoglio. Sono elezioni di secondo livello, dunque i cittadini non vi prenderanno parte. A votare sono i sindaci e i consiglieri comunali di tutta la provincia. Il voto è ponderato: gli amministratori che appartengono ai comuni più popolosi hanno un peso maggiore. I 118 comuni irpini al voto sono suddivisi infatti in cinque fasce demografiche. La fascia A comprende i comuni fino a 3mila abitanti; la fascia B comprende i comuni da 3mila a 5mila abitanti; la fascia C comprende i comuni da 5mila a 10mila abitanti; la fascia D comprende i Comuni da 10mila a 30mila abitanti e infine la fascia E comprende i Comuni oltre i 30mila e fino ai 100mila abitanti, Avellino. E’ chiaro che Avellino avrà un’ influenza maggiore. Di conseguenza la lista ...