Provincia di Benevento | consegnati altri mezzi operativi per l’antincendio boschivo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata consegnata una ulteriore dotazione diper il Servizio deldelladi. Lo comunica il Presidente Nino Lombardi, che ha ricevuto assicurazioni in tal senso dal Dirigente di Settore Giancarlo Corsano. Sono statiinfatti alla Rocca dei Rettori: -una jeep furgonata Ford Ranger, dotata di cisterna d’acqua con relativa pompa; -altre due cisterne con relative pompe in sostituzione di quelle già da tempo in dotazione aid’intervento e che erano bisognose di esser sostituite dopo anni di prezioso lavoro; -protezioni individuali per gli Operatori dell’AIB. I nuovie strumentioggi al Servizio AIB sono stati acquistati grazie ad un ...