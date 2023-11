Programmi TV di stasera | martedì 28 novembre 2023 Sul Nove Jason Momoa è ‘Braven – Il Coraggioso’

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 28 novembre 2023) Braven - Il Coraggioso Rai1, ore 21.30: Circeo – Ultima Puntata Fiction. 1×05: La Corte d’Assise sentenzia: condannati all’ergastolo. Una svolta nella lotta dei diritti delle donne. Donatella cerca una nuova vita ma non è facile. Intanto giunge la notizia dell’appello. 1×06: Sono passati anni dalla sentenza di primo grado: Teresa e gli avvocati, sostengono la loro assistita con ancor più forza e determinazione. L’appello sarà per tutti, un nuovo inizio. Rai2, ore 21.20: Boomerissima Varietà. Nuovo appuntamento con “Boomerissima”, il programma condotto da Alessia Marcuzzi. Come sempre, due squadre al centro della puntata: Boomer e Millennial, pronti a sfidarsi in una divertente e scenica sfida generazionale, evocativa di simpatici ed emozionanti momenti amarcord. Protagonisti di questa nuova serata, per i Boomer: Michela Andreozzi, Fabrizio Biggio, Enzo Iacchetti e Stefania Orlando; ...