Primarie repubblicane | la situazione nei primi Stati in cui si vota

(Di martedì 28 novembre 2023) L’avvio dellepresidenzialiè quasi alle porte. È bene quindi fare un punto dellaneiin cui si voterà. Le danze saranno aperte, il 15 gennaio, dal caucus dell’Iowa. Secondo la media sondaggistica di Real Clear Politics, Donald Trump è in testa col 47% dei consensi. Segue, al secondo posto, il governatore della Florida, Ron DeSantis, che è al 17,3%. La medaglia di bronzo va attualmente all’ex ambasciatrice all’Onu, Nikki Haley, che veleggia al 14,3%. Va inoltre rilevato che quest’ultima sta ultimamente godendo qui di un trend positivo, che le ha permesso di accorciare le distanze rispetto al governatore della Florida. Ricordiamo che il caucus è un’assemblea ristretta degli attivisti di partito e che tradizionalmente favorisce i candidati duri e puri. In tal ...

