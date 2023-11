Prima alla Scala | ‘Don Carlo’ kolossal tra segreti e misteri del potere

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) –dellaandrà in scena unche condurrà lo spettatore “nel backstage del, dietro le quinte” di, per scandagliare il lato oscuro dell’autorità che diventa arbitrio. Grazie a scenografie che nei colori cupi richiamano i grandi pittori spagnoli della Controriforma e con un cast stellare di grandi nomi della lirica mondiale come Anna Netrebko, Michele Pertusi, Luca Salsi e Francesco Meli, il capolavoro di Giuseppe Verdi torna a inaugurare la stagione 2023/2024 del teatro scaligero il 7 dicembre, alle 18, con una nuova messinscena che punta a stupire ancora una volta il pubblico dei melomani. Sarà un viaggio in un tema attuale, quello del, e ...