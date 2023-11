Premio Innovazione Sicilia | l’Isola “che unisce chi vuole cambiare”

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 28 novembre 2023) “chechi” si è data appuntamento venerdì 24 novembre all’Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva di Palermo, per la giornata conclusiva della prima edizione del. Il progetto, organizzato da Digitrend e supportato dall’assessorato alle Attività Produttive della Regionena, ha raccolto oltre 200 candidature con altrettante idee imprenditoriali, valutate da un Comitato Tecnico Scientifico e un Board di esperti, con personalità provenienti dal mondo dell’imprenditoria, delle istituzioni e delle università.Il programma della giornata è stato suddiviso in diversi momenti, tra talk e interviste e numerosi momenti per fare networking, che hanno condotto all’annuncio dei vincitori. Focus anche sulla ...