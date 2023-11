Premierato | Zagrebelsky | rovescia sistema da deliberante a decidente

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, 28 nov. (askanews) – Con il ddl di riforma del governo “non c’è un adeguamento ma unmento” della Costituzione “perché nasce all’insegna della democrazia”. Lo ha detto il presidente emerito della Consulta, Gustavo, nel corso delle audizioni sulle riforme costituzionali in commissione al Senato. “Questo – ha aggiunto – è un modello ma a questo modello si oppone un altro modello di democrazia che è la democrazia: decidere e deliberare sono due cose diverse. La nostra attuale Costituzione si ispira alla democrazia”. “Bisogna essere molto cauti nel prendere queste decisioni”, mette in guardia il presidente emerito della Corte anche perché “se c’è un campo in cui vale l’eterogenesi dei fini è proprio quello della politica e delle sue forme”. ...