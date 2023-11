Preferito Gf 2 dicembre | esprimi la tua preferenza

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 28 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneGf 2, dopo una puntata molto accesa si riparte con un nuovo televoto: nove al giudizio del pubblico CHI E’ ILDEL PUBBLICO? VOTA IL TUO- Nuovo appuntamento per il Grande Fratello, il programma di Alfonso Signorini, che nella serata di lunedì ha regalato grandi emozioni, dall’incontro tra Perla Vatiero e Greta Rossetti, a quello con Mirko Brunetti. L’eliminazione, annunciata, di Angelica Baraldi ha rotto molti equilibri e i concorrenti lo hanno dimostrato con le nomination. Nove al televoto: Alex Schwarzer, ...