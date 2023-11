Precipita un ascensore in una miniera di platino in Sudafrica | morti 11 operai

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 novembre 2023) Undici persone sono morte in unadia un centinaio di chilometri da Johannesburg in, quando l’che li portava in superficie al termine della giornata lavorativa, èto in un pozzo. “Nell’si trovavano 86, undici hanno perso la vita, tutti gli altri sono stati trasferiti in ospedale”, ha detto all’AFP un portavoce dalla società proprietaria della, la Impala, aggiungendo che tra i feriti molti sono gravi. Gli incidenti ininsono molto frequenti, per una media di circa centol’anno tra i minatori. Non sempre si tratta di vittime mietute dalle miniere stesse. Nel 2012, per esempio, nella ...