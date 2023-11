Precipita l' ascensore di una miniera | morti 11 operai | decine di feriti

(Di martedì 28 novembre 2023) Gravissimo incidente sul lavoro in Sudafrica. Undicihanno perso la vita nelladi platino dell'azienda Impala Platinum di Rustenburg, sito a un centinaio di chilometri da Johannesburg. Nella giornata di ieri, lunedì 27 novembre, l'che stava riportando in superficie 86...

Precipita un ascensore in una miniera di platino in Sudafrica : morti 11 operai

Sudafrica, precipita l'ascensore con 86 persone: 11 morti e 75 feriti nella miniera di platino

È avvenuto all'improvviso: l'è caduto mentre trasportava gli operai in superficie in una miniera di platino in Sudafrica . Almeno 11 di loro sono morti mentre in 75 sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ...

Precipita ascensore in una miniera, 11 morti in Sudafrica Sky Tg24

Precipita un ascensore in una miniera di platino, morti 11 operai in Sudafrica AGI - Agenzia Italia

Sudafrica, precipita ascensore in una miniera: 11 morti

Una terribile tragedia si è consumata nelle scorse ore in Sudafrica. Un ascensore è improvvisamente precipitato in una miniera di platino, mentre trasportava diversi lavoratori. L’incidente ha causato ...

Disastri, Incidenti Sudafrica: precipita ascensore, 11 morti in una miniera di platino

Undici persone sono morte in una miniera di platino a un centinaio di chilometri da Johannesburg, in Sudafrica, quando l'ascensore che trasportava in superficie gli operai a fine giornata lavorativa è ...