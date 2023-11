Pozzuoli | accordo su depurazione Comune-Regione | scongiurato il dissesto

(Di martedì 28 novembre 2023)sui canoni didell’acqua: finito il contenzioso che rischiava di mandare inil. L’Amministrazione Comunale evita il rischioper il pagamento dei canoni dialla. La buona notizia è arrivata ieri dalla Corte di Appello di Napoli, che ha sentenziato la fine del contenzioso in seguito ad una transazione tra i due Enti. La vicenda si trascinava ormai da circa 19 anni. Nel marzo 2005, infatti, Eniacqua Campania (l’attuale S.M.A. Campania) citava in giudizio ildiper conto della ...

L'offerta a piacere che costa le manette ad un 44enne: acco cosa è accaduto

Anche il 44enne non è d'e minaccia: 'Se non mi dai i soldi ti uccido e se non te ne vai ti ... I carabinieri della sezione radiomobile diarrivano in pochi minuti e arrestano l'uomo. ...

Terremoto Campi Flegrei, nuovo sciame sismico lungo tutta la giornata: in serata scossa a Pozzuoli

Un nuovo sciame sismico è in corso nella zona dei Campi Flegrei. Dopo la scossa di magnitudo 3.1 di ieri, 23 novembre, la terra ha continuato a tremare per tutta la giornata del 24.

Una sigaretta e “qualcosa a piacere” per parcheggiare. La solita offerta libera che nasconde però una velata imposizione. Perché l’obolo coprirebbe non ...