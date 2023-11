(Di martedì 28 novembre 2023)toglie i veli alla nuova: per riconoscere le differenze con la generazione uscente bisogna aguzzare un po’ lo sguardo. Più evidente, rispetto a quella della carrozzeria, l’evoluzione che riguarda gli interni, con layout a triplice display: cruscotto digitale da 12,6”, touch screen dell’infotainment da 12,3” – si può utilizzare pure sfruttando i comandi vocali – e un nuovo pannello per il passeggero da 10,9”, con cui è possibile gestire l’intrattenimento o visualizzare varie informazioni del veicolo. Lunga 5 metri, ladellaforte sullezzazioni ibride: al vertice c’è la versione “Turbo E-Hybrid” a quattro ruote motrici, che abbina a un V8 4 litri turbo a benzina a un motore elettrico, integrato nel cambio ...

Porsche Panamera 2024 - ibrido al top per la terza serie

WEC 2024, Ferrari conferma la presenza di una terza 499P

2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie Articolo Ferrari, addio alla Sport Turismo con la terza generazione 2 27 Novembre 2023

Porsche Panamera, la terza serie punta su motori ibridi e sospensioni “magiche” – FOTO Il Fatto Quotidiano

La Porsche Panamera Sport Turismo è stata mandata in pensione Motor1 Italia

Porsche Panamera, la terza serie punta su motori ibridi e sospensioni “magiche” – FOTO

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...

La nuova Panamera: più digitale, più lussuosa, più efficiente

La terza generazione della berlina sportiva di lusso, la Panamera, è stata rinnovata da Porsche. Questo aggiornamento si caratterizza per un'ampia gamma di funzioni digitali, un design moderno e ...